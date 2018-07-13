09:42
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Египте хотят открыть гранитный саркофаг, которому более 2 тысяч лет

164 Читати новину українською
В Египте археологи хотят открыть древний саркофаг
В Египте археологи хотят открыть древний саркофаг / theguardian.com

Археологи готовятся открыть большой черный гранитный саркофаг, раскопанный в египетском портовом городе Александрия.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также: Российские оккупанты сообщают о сотнях артефактов, найденных в скифском некрополе в Крыму

Саркофаг – почти два метра высотой и три метра длиной. По мнению ученых, он является одним из крупнейших в своем роде.

Саркофаг нашли рядом с большой алебастровой головой, которая, вероятно, представляет того, кто похоронен в гробнице. Ученые надеются найти в саркофаге вещи, которые помогут идентифицировать, кем все же был этот человек. Предполагают, что это был весьма уважаемый человек в Александрии.

Єгипет історія саркофаг

Саркофаг нашли рядом с большой алебастровой головой

Археологи предполагают, что гробницу создали в период правления династии Птолемеев (IV — I века до нашей эры). С тех пор саркофаг ни разу не вскрывали.

Саркофаг находится на глубине пяти метров и весит более 30 тонн,
– рассказывает исследователь Эйман Ешмави.

Ученый добавляет, что из-за веса и положения открывать саркофаг – это весьма рискованная затея и нужно все как следует подготовить, чтобы не повредить находке. В ближайшие недели на место раскопок приедет команда инженеров с грузоподъемным оборудованием.

Теги: История Египет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
сегодня, 08:41 Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
Ян Валетов 513
Главные новости 12 июля: саммит стран НАТО, ДТП с Павлом Пинзеником, мощные ливни в Японии
сегодня, 08:00 Главные новости 12 июля: саммит стран НАТО, ДТП с Павлом Пинзеником, мощные ливни в Японии
395
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
438
Как вывести 16 видов пятен
12 июля, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
12 июля, 23:00 Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
Олександра Устінова 245
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Грицак назвал сообщников Рубана в подготовке теракта в Киеве
 9 марта , 15:43
Наличный курс валют 24 января: доллар неожиданно начал дешеветь
 24 января , 20:08
Главные новости 12 января: "благодетель" Путин, корь наступает и детали убийства таксистки
 13 января , 09:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук