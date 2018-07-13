В Египте хотят открыть гранитный саркофаг, которому более 2 тысяч лет

Археологи готовятся открыть большой черный гранитный саркофаг, раскопанный в египетском портовом городе Александрия.

Об этом пишет The Guardian.

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Саркофаг – почти два метра высотой и три метра длиной. По мнению ученых, он является одним из крупнейших в своем роде.

Саркофаг нашли рядом с большой алебастровой головой, которая, вероятно, представляет того, кто похоронен в гробнице. Ученые надеются найти в саркофаге вещи, которые помогут идентифицировать, кем все же был этот человек. Предполагают, что это был весьма уважаемый человек в Александрии.

Саркофаг нашли рядом с большой алебастровой головой

Археологи предполагают, что гробницу создали в период правления династии Птолемеев (IV — I века до нашей эры). С тех пор саркофаг ни разу не вскрывали.

Саркофаг находится на глубине пяти метров и весит более 30 тонн,

– рассказывает исследователь Эйман Ешмави.

Ученый добавляет, что из-за веса и положения открывать саркофаг – это весьма рискованная затея и нужно все как следует подготовить, чтобы не повредить находке. В ближайшие недели на место раскопок приедет команда инженеров с грузоподъемным оборудованием.