У Єгипті хочуть відкрити гранітний саркофаг, якому більше 2 тисяч років

Археологи готуються відкрити великий чорний гранітний саркофаг, розкопаний в єгипетському портовому місті Александрія.

Про це пише The Guardian.

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Саркофаг – майже два метри заввишки та три метри завдовжки. На думку вчених, він є одним із найбільших у своєму роді.

Саркофаг знайшли поряд із великою алебастровою головою, яка, імовірно, представляє того, хто похований у гробниці. Вчені сподіваються знайти у саркофазі речі, які допоможуть ідентифікувати, ким все таки був цей чоловік. Припускають, що це була досить шанована людина в Александрії.



Саркофаг знайшли поряд із великою алебастровою головою

Археологи припускають, що гробницю створили в період правління династії Птолемеїв (IV — I століття до нашої ери). З тих пір саркофаг жодного разу не розкривали.

Саркофаг знаходиться на глибині п’яти метрів і важить більше 30 тонн,

– розповідає дослідник Ейман Ешмаві.

Вчений додає, що через вагу і положення відкривати саркофаг – це досить ризикована затія і потрібно все як слід підготувати, щоб не зашкодити знахідці. У найближчі тижні на місце розкопок приїде команда інженерів з вантажопідйомним обладнанням.