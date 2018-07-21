Вчені відкрили загадковий єгипетський "чорний саркофаг": фото

На початку липня 2018 року міжнародна група дослідників-археологів розкопала давній масивний саркофаг із чорного граніту поблизу єгипетського міста Александрія. Після виконання необхідних підготовчих процедур, саркофаг вдалося відкрити. Всередині на вчених очікувала доволі несподівана знахідка.

Про це повідомило "BBC News Україна".

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Одразу після оголошення про знахідку почали поширюватись чутки, нібито на саркофазі лежить "смертельне прокляття". Розкопане поховання описували як загублену гробницю Александра Великого. Вчені та експерти категорично заперечили ймовірну правдивість таких пліток.



Саркофаг готують до відкриття

Міністерство старожитностей Єгипту повідомило, що під час відкриття саркофага спеціалістів уразив гострий неприємний запах. Унаслідок цього до операції долучилися військові інженери.



Підняття саркофага на поверхню

Всередині саркофага знайшли скелети трьох людей. Припускають, великі розміри артефакту пояснюються тим, що це було саме сімейне поховання. На жаль, мумії дуже погано збереглися.



Саркофаг виявився наповнений водою, через що мумії дуже погано збереглись

Державна газета Єгипту "Аль-Арам" повідомила, що до саркофага обмежили доступ через смертельні токсичні гази. Керівник же Міністерства старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі з гумором прокоментував чутки про прокляття: "Ми відкрили саркофаг і, слава Богу, світ не вкрила темрява".



Вміст "чорного саркофага" – рештки трьох людей

Зазначають, що в черепі однієї з мумій є тріщини, які могли з'явитися через ураження стрілою. Це найбільший саркофаг з усіх, які знаходили в Александрії. Археологи зазначають, що поховання належить до Птолемеївського періоду історії Єгипту, тобто – четвертого століття до нашої ери.