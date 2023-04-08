Однако с 2026 года женщины, которые не станут на военный учет, не смогут трудоустроиться. Больше об особенностях взятия на военный учет украинок – читайте в материале 24 Канала.
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Следует отметить, что взятие женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе (по физическому состоянию или возрасту), внесение персональных данных в Единый государственный реестр призывников с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.
Есть ли разница для трудоустроенных и безработных женщин
Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.
Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, кто получил образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту , берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих началах.
Как стать на военный учет
Женщинам соответствующих специальностей необходимо прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации и предоставить следующие документы:
- заявление о взятии на учет;
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный номер;
- документ о получении специальности/профессии;
- справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
- свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
- свидетельство о браке;
- фотографии 3х4.
Подробно с перечнем специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных можно ознакомиться по ссылке.