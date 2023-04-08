Однак з 2026 року жінки, які не стануть на військовий облік, не зможуть працевлаштуватись. Більше про особливості взяття на військовий облік українок – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Варто зазначити, що взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їхньої придатності до військової служби (за фізичним станом чи віком), внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Чи є різниця для працевлаштованих та безробітних жінок

Непрацевлаштовані жінки повинні самостійно прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних.

Жінки, що мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням на загальних засадах.

Як стати на військовий облік

Жінкам відповідних спеціальностей необхідно прибути у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації та надати наступні документи:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

Детально з переліком спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних можна ознайомитись за посиланням.