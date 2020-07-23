В сети появилась информация, что в Вооруженных силах Украины начинают учет военнослужащих, которые ранее принимали участие в Революции Достоинства. Сначала было предположение, что, мол, таких военных могут дисциплинарно наказывать. Впрочем, в ВСУ заверили, что причин для опасений нет.

Учет военных-майдановцев

О начале сбора такой информации в своем фейсбуке сообщил бывший майор Вооруженных сил Украины Роман Ковалев.

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Он показал указы, в которых говорится о сборе полных списков военных, участвовавших в Революции Достоинства. Поэтому командиры воинских частей должны предоставить полные списки до 17 часов 23 июля.

Военный также отметил, что инициатива по сбору такой информации принадлежит командованию Сухопутных войск ВСУ. Он также заверил, что информация проверена и подтверждена.

Вам не послышалось: списки майдановцев среди действующих военнослужащих. Ради чего составляются списки тех, кому не безразлична судьба страны – решайте сами,

– написал Роман Ковалев.



Указ об учете военных, что были на Майдане / фото Романа Ковалева

Какова истинная цель сбора информации

Начальник управления связей с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник в комментарии "Новинарне" подтвердил, что сбор такой информации действительно ведется. В то же время он заверил, что никакой измены там нет.

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Он рассказал, что потребность в учете действующих военнослужащих ВСУ, которые принимали участие в Революции Достоинства, была сформулирована после прощания на Майдане с погибшим Героем Украины Тарасом Матвиивым.

Мол, в этом мероприятии принимали участие высшие командующие и руководители Генштаба и Минобороны, и нужно было оперативно организовать в Киеве ритуал чествования погибшего военнослужащего-майдановца.

Поэтому появилась инициатива определить в рядах ВСУ участников Революции Достоинства заранее. Это следует сделать не для наказания, а именно для чествования,

– подчеркнул полковник.

Богдан Сеник уточнил, что, например, можно подготовить награждение таких военных в памятные даты и тому подобное. В то же время он признал, что такая подача инициативы может восприниматься в плохом свете. Поэтому истинные причины стоило указать сразу.