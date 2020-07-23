У мережі з'явилася інформація, що в Збройних силах України розпочинають облік військовослужбовців, які раніше брали участь у Революції Гідності. Спершу було припущення, що, мовляв, таких військових можуть дисциплінарно карати. Втім у ЗСУ запевнили, що причин для побоювань немає.

Облік військових-майданівців

Про початок збору такої інформації у своєму фейсбуці повідомив колишній майор Збройних сил України Роман Ковальов.

Цікаво Прикордонники і ВМС пройшли спецнавчання на випадок агресії Росії з моря

Він показав укази, в яких мовиться про збір повних списків військових, що брали участь у Революції Гідності. Відтак командири військових частин мали надати повні списки до 17 години 23 липня.

Військовий також зазначив, що ініціатива щодо збору такої інформації належить командуванню Сухопутних військ ЗСУ. Він також запевнив, що інформація перевірена й підтверджена.

Вам не почулось: списки майданівців серед чинних військовослужбовців. Задля чого складаються списки тих, кому не байдужа доля країни – вирішуйте самі,

– написав Роман Ковальов.



Указ про облік військових, що були на Майдані / фото Романа Ковальова

Яка справжня мета збору інформації

Начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник у коментарі "Новинарні" підтвердив, що збір такої інформації справді ведеться. Водночас він запевнив, що жодної зради там немає.

До слова Скандал про домагання в ЗСУ між полковником і підлеглою: чим завершилась резонансна справа

Він розповів, що потреба в обліку чинних військовослужбовців ЗСУ, які брали участь у Революції Гідності, була сформульована після прощання на Майдані Незалежності із загиблим Героєм України Тарасом Матвіївим.

Мовляв, у цьому заході брали участь вищі командувачі й керівники Генштабу й Міноборони, і потрібно було оперативно організувати в Києві ритуал вшанування загиблого військовослужбовця-майданівця.

Відтак з'явилася ініціатива визначити в лавах ЗСУ учасників Революції Гідності заздалегідь. Це слід зробити не для покарання, а саме для вшанування,

– наголосив полковник.

Богдан Сеник уточнив, що, наприклад, можна підготувати нагородження таких військових до пам'ятних дат тощо. Водночас він визнав, що така подача ініціативи може сприйматися в поганому світлі. Тож справжні причини варто було вказати одразу.