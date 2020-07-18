На початку 2019 року спалахнув і набув широкого резонансу скандал про домагання у військовій частині ЗСУ № А1358 під Хмельницьким. Його фігурантами стали полковник Віктор Іванів і лейтенант Валерія Сікал. Однак кримінальне провадження за цією справою досі не передали до суду, а підозрюваного перевели на службу до Києва.

Що сталося після інциденту

Після гучної історії з домаганням із боку офіцера Сікал спершу перевелася в іншу частину, а потім звільнилася з армії за станом здоров'я. Про це мовиться у матеріалі DW.

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Щодо Віктора Іваніва, то проти нього відкрили провадження, але справа затягується і навіть може закритися. Слідство веде райвідділ поліції Хмельницької області

Щоправда, полковника навіть не усунули від служби. Натомість його перевели з військової частини в Хмельниччині до Києва. У Міноборони, зі свого боку, повідомили, що мовиться не про підвищення, а саме про переведення на рівнозначну посаду. Зауважимо, що Іванів став начальником відділу в Командуванні Сил логістики ЗСУ.

Справу намагаються зам’яти

Як наголосила адвокатка потерпілої Анна Брицька, сьогодні зібрано достатньо доказів. Далі за процедурою перевірити, підписати та направити свідчення до суду повинна військова прокуратура. Проте, вже двічі прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Юрій Рудий завертає справу назад в поліцію.

"За першим вказівками, які він дав безпосередньо слідству, виникало враження, що він справу просто не читав. Тому що вказівки стосувалися тих моментів, які вже було зроблено наслідком, а прокурор просто не гортав цю справу. Хоча протримав її протягом двох місяців у себе", – підкреслила юристка.

За її словами, вдруге справа лежала два місяці у військовій прокуратурі вже з направленою підозрою, і прокурор знову завернув назад і сказав, що підозра є передчасною. Також він написав додаткові вказівки, але на думку Брицької, вони абсолютно не стосуються події злочину.

Відтак, в результаті затягування військовою прокуратурою справи спливли строки притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного. Відповідно до закону, з дня вчинення злочину повинно пройти не більше ніж 2 роки. Таким чином, імовірний кривдник може залишитися без покарання.

Адвокатка потерпілої вважає, що це бездіяльність прокуратури та небажання брати відповідальність підписувати підозру.

Вони з одного боку не закривають провадження за відсутністю складу кримінального злочину, і водночас не підписують підозру. Тобто справа – "в повітрі". Тому й оскаржувати особливо нічого",

– каже вона.

Крім того, колишню військову Сікал обурило переведення Іваніва. Адже за результатами внутрішньої перевірки Військова служба правопорядку встановила особи інших жінок-військовослужбовців, щодо яких офіцер також поводився аморально. Деякі військові навіть звільнилися через такі дії керівника.

Також встановили випадки, коли Іванів з "виховною" метою ставив клізми військовим, яких підозрював у вживанні алкоголю. Полковник знімав це на відео і шантажував підлеглих.

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Що може очікувати на цю справу далі

Брицька заявила, що такий стан справ надалі стане підставою для звернення до Європейського суду. Водночас це дозволить говорити про неефективність цього розслідування.

За словами адвокатки та її клієнтки, вони звернуться до Європейського суду з прав людини, якщо справа "не потягне" на статтю про примушування до вступу в статевий зв'язок та її закриють. Але перед цим постраждала має намір оскаржити рішення прокуратури в українському суді.

Тим часом, в суді зараз розглядають іншу цивільну справу проти Сікал та деяких журналістів. Подав відповідне клопотання Іванів. Полковник вважає, що ті порушили його честь і гідність.