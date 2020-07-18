В начале 2019 года вспыхнул и приобрел широкий резонанс скандал о домогательствах в военной части ВСУ № А1358 под Хмельницким. Его фигурантами стали полковник Виктор Иванов и лейтенант Валерия Сикал. Однако уголовное производство по этому делу до сих пор не передали в суд, а подозреваемого перевели на службу в Киев.

Что произошло после инцидента

После нашумевшей истории с домогательством со стороны офицера Сикал сначала перевелась в другую часть, а потом уволилась из армии по состоянию здоровья. Об этом говорится в материале DW.

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Относительно Виктора Иванова, то против него открыли производство, но дело затягивается и даже может закрыться. Следствие ведет райотдел полиции Хмельницкой области

Правда, полковника даже не отстранили от службы. Зато его перевели из воинской части в Хмельницкую область, в Киев. В Минобороны, со своей стороны, сообщили, что говорится не о повышении, а именно о переводе на равнозначную должность. Заметим, что Иванов стал начальником отдела в командовании Сил логистики ВСУ.

Дело пытаются замять

Как отметила адвокат потерпевшей Анна Брицкая, сегодня собрано достаточно доказательств. Далее по процедуре проверить, подписать и направить показания в суд должна военная прокуратура. Однако, уже дважды прокурор военной прокуратуры Ровенского гарнизона Юрий Рудый заворачивает дело обратно в полицию.

"По первым указаниям, которые он дал непосредственно следствию, возникало впечатление, что он дело просто не читал. Потому что указания касались тех моментов, которые уже были сделаны следствием, а прокурор просто не листал это дело. Хотя продержал его в течение двух месяцев у себя", – подчеркнула юрист.

По ее словам, во второй раз дело лежало два месяца в военной прокуратуре уже с направленным подозрением, и прокурор снова завернул обратно и сказал, что подозрение является преждевременным. Также он написал дополнительные указания, но по мнению Брицкой, они совершенно не касаются события преступления.

Следовательно, в результате затягивания военной прокуратурой дела истекли сроки привлечения к уголовной ответственности подозреваемого. Согласно закону, со дня совершения преступления должно пройти не более 2 лет. Таким образом, вероятный обидчик может остаться без наказания.

Адвокат потерпевшей считает, что это бездействие прокуратуры и нежелание брать ответственность подписывать подозрение.

Они с одной стороны не закрывают производство из-за отсутствия состава уголовного преступления, и в то же время не подписывают подозрение. То есть дело – "в воздухе". Поэтому и оспаривать особо нечего",

– говорит она.

Кроме того, бывшую военную Сикал возмутил перевод Иванова. Ведь по результатам внутренней проверки Военная служба правопорядка установила лица других женщин-военнослужащих, в отношении которых офицер также вел себя аморально. Некоторые военные даже уволились из-за таких действий руководителя.

Также установили случаи, когда Иванов с "воспитательной" целью ставил клизмы военным, которых подозревал в употреблении алкоголя. Полковник снимал это на видео и шантажировал подчиненных.

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Что может ожидать на это дело дальше

Брицкая заявила, что такое положение дел в дальнейшем станет основанием для обращения в Европейский суд. В то же время это позволит говорить о неэффективности этого расследования.

По словам адвоката и ее клиентки, они обратятся в Европейский суд по правам человека, если дело "не потянет" на статью о принуждении к вступлению в половую связь и ее закроют. Но перед этим пострадавшая намерена обжаловать решение прокуратуры в украинском суде.

Между тем, в суде сейчас рассматривают другое гражданское дело против Сикал и некоторых журналистов. Подал соответствующее ходатайство Иванов. Полковник считает, что те нарушили его честь и достоинство.