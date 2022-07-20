Об этом во время вечернего обращения 19 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что партнеры нашего государства полностью проинформированы, так что у них не возникают вопросы относительно оружия.

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Зеленский рассказал о ВСК по контролю за использованием западного оружия

По словам президента, очень важно, что Верховная Рада реализовала инициативу руководителя Офиса Президента Андрея Ермака о создании ВСК для контроля за использованием вооружения, предоставляемого международными партнерами. В ее состав вошли представители всех фракций и групп парламента.

Я хочу подчеркнуть: никакой почвы для любых претензий нашему государству на этот счет не было и нет. Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что такой дополнительный парламентский инструмент контроля заработает для того, чтобы разбить какие-либо манипуляции российских пропагандистов и тех, кто им помогает в Украине или за границей.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского:

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Главой ВСК стал нардеп от "Голоса"

Ермак поблагодарил депутатов за воплощение предложенной им идеи, ведь это позволит уничтожить все манипуляции россии.

"Прозрачность для нас и союзников – это главное. Мы будем получать больше необходимого оружия. Этого очень боятся россияне, которые свои страхи олицетворяют во лжи и пропаганде. Не оставим им шансов. Победим", – добавил глава ОП.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что за создание ВСК проголосовали 314 народных депутатов.

"Очень приветствую это решение, ведь еще на проходившей в Лугано конференции по восстановлению Украины говорила о необходимости подготовки законодательных инициатив для создания парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи от партнеров, в частности – вооружения", – отметила нардеп.

По ее словам, комиссия будет изучать, были ли случаи ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования военной помощи.

Российская пропаганда активно разгоняет фейки о якобы ненадлежащем использовании Украиной оружия от западных партнеров, пытаясь сорвать дальнейшие поставки. Украина же готова доказать всему миру, что применение международной помощи на фронте абсолютно прозрачно и эффективно,

– заявила Шуляк.

Она добавила, что создание этой комиссии поможет осуществлять парламентский контроль за использованием западного вооружения и иметь четкие опровержения пропаганды Кремля.

По информации народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, главой комиссии стал его однопартиец Рустем Умеров.

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