Про це під час свого вечірнього звернення 19 липня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що партнери нашої держави повністю проінформовані, тож у них не виникають питання щодо зброї.

До теми Железняк пояснив необхідність ТСК щодо контролю допомоги, яку партнери надали Україні

Зеленський розповів про ТСК щодо контролю за використанням західної зброї

За словами президента, дуже важливо, що Верховна Рада реалізувала ініціативу керівника Офісу Президента Андрія Єрмака про створення ТСК для контролю за використанням озброєння, яке надають міжнародні партнери. До її складу ввійшли представники всіх фракцій і груп парламенту.

Я хочу підкреслити: жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що такий додатковий парламентський інструмент контролю запрацює для того, щоб розбити будь-які маніпуляції російських пропагандистів й тих, хто їм допомагає в Україні чи за кордоном.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського:

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Головою ТСК став нардеп від "Голосу"

Єрмак подякував депутатам за втілення запропонованої ним ідеї, адже це дозволить знищити вщент всі маніпуляції росії.

"Прозорість для нас та союзників – це головне. Ми будемо отримувати більше необхідної зброї. Цього дуже бояться росіяни, які свої страхи втілюють в брехні та пропаганді. Не залишимо їм шансів. Переможемо", – додав голова ОП.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що за створення ТСК проголосували 314 народних депутатів.

"Дуже вітаю це рішення, адже ще на конференції щодо відновлення України, яка відбувалася в Лугано, говорила про необхідність підготовки законодавчих ініціатив для створення парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги від партнерів, зокрема – озброєння", – зауважила нардепка.

За її словами комісія вивчатиме, чи були випадки неналежного або нецільового транспортування, розподілення чи використання військової допомоги.

Російська пропаганда активно розганяє фейки про нібито неналежне використання Україною зброї від західних партнерів, намагаючись зірвати подальші поставки. Україна ж готова довести всьому світові, що застосування міжнародної допомоги на фронті є абсолютно прозорим та ефективним,

– заявила Шуляк.

Вона додала, що створення цієї комісії допоможе здійснювати парламентський контроль за використанням західного озброєння та мати чіткі спростування пропаганди Кремля.

За інформацією народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, головою комісії став його однопартієць Рустем Умєров.

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