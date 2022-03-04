Учителей в Крыму заставляют публиковать не менее трех постов в поддержку России

Учителям во временно оккупированном Крыму угрожают. Путинский режим также не придумал ничего лучше, чем заставлять их распространять фейки в соцсетях.

Так под угрозой увольнения педагогов заставляют распространять в социальных сетях посты в поддержку захватнических и циничных действий российской армии в Украине.

Внимание От каждого взрыва начинает трясти, – очевидица обстрела в Харькове рассказала жуткие подробности

Эту информацию подтвердили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Так называемое оккупационное самопровозглашенное "министерство образования" распространило среди учебных заведений Крыма инструкцию. А вместе с ней и требование к учителям – разместить не менее трех публикаций по этой тематике и фото якобы украинских пленных.

Так российская пропаганда пытается создать красивую "картинку" – якобы поддержки российской агрессии рядовыми россиянами,

– отметили в ЦПД.

Уголовная ответственность за правду в России

С сегодняшнего дня в государстве-агрессоре будут привлекаться к уголовной ответственности за правду.

За разглашение правды о войне в Украине россиянам светит 15 лет тюрьмы.

За распространение "фейков" об использовании армии России – штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, или исправительные работы на срок до 1 года, или принудительные работы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!