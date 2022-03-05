Ученики и учителя Мукачевского лицея №8 создали и отдали пограничникам Мукачевского отряда обереги – куклы-мотанки и желто-голубые подковки. Кроме этого, они принесли 3 маскировочные сетки.
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Также 3 сетки сделали и отдали пограничникам ученики и учителя Мукачевского лицея №6.
Обереги / Фото Госпогранслужбы
Что нужно пограничникам
В Госпогранслужбе отметили, что с начала российского вторжения учителя приходят в школы и плетут с детьми маскировочные сетки. Подчеркнули, что такая поддержка вдохновляет охранников границы на победу.
"Пограничники искренне благодарны всем, кто постоянно помогает и уже помогли в обеспечении продуктами питания, медикаментами, снаряжением", – написали в Госпогранслужбе.
Охранники границы рассказали, что им нужна помощь. Они просят приобрести следующие вещи:
- рюкзак (сумка, подсумок) военного медика;
- турникет;
- военная индивидуальная общевоенная аптечка;
- пакет противоожоговый;
- компрессионный бинт, бандаж, повязка и тому подобное (modularBandage);
- окклюзионные повязки, а также на грудную клетку;
- гемостатические бинты;
- обезболивающие в индивидуальных шприцах или шприц-ручках;
- салфетки медицинские кровоостанавливающие;
- подсумок военный медицинский;
- кровоостанавливающие бинты и системы: Combat Gauze Z-Folded, Celox-A Applicator, Кровоспас и подобные;
- кровоостанавливающие компрессионные бинты;
- регулируемый назофарингиальный воздухоповод с лубрикантом;
- скотч армированный;
- тактические медицинские ножницы;
- маркер для нанесения информации.
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