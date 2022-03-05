Ученики и учителя Мукачевского лицея №8 создали и отдали пограничникам Мукачевского отряда обереги – куклы-мотанки и желто-голубые подковки. Кроме этого, они принесли 3 маскировочные сетки.

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Также 3 сетки сделали и отдали пограничникам ученики и учителя Мукачевского лицея №6.



Обереги / Фото Госпогранслужбы

Что нужно пограничникам

В Госпогранслужбе отметили, что с начала российского вторжения учителя приходят в школы и плетут с детьми маскировочные сетки. Подчеркнули, что такая поддержка вдохновляет охранников границы на победу.

"Пограничники искренне благодарны всем, кто постоянно помогает и уже помогли в обеспечении продуктами питания, медикаментами, снаряжением", – написали в Госпогранслужбе.

Охранники границы рассказали, что им нужна помощь . Они просят приобрести следующие вещи:

рюкзак (сумка, подсумок) военного медика;

турникет;

военная индивидуальная общевоенная аптечка;

пакет противоожоговый;

компрессионный бинт, бандаж, повязка и тому подобное (modularBandage);

окклюзионные повязки, а также на грудную клетку;

гемостатические бинты;

обезболивающие в индивидуальных шприцах или шприц-ручках;

салфетки медицинские кровоостанавливающие;

подсумок военный медицинский;

кровоостанавливающие бинты и системы: Combat Gauze Z-Folded, Celox-A Applicator, Кровоспас и подобные;

кровоостанавливающие компрессионные бинты;

регулируемый назофарингиальный воздухоповод с лубрикантом;

скотч армированный;

тактические медицинские ножницы;

маркер для нанесения информации.