Учні та вчителі Мукачівського ліцею №8 створили та віддали прикордонникам Мукачівського загону обереги – ляльки-мотанки та жовто-блакитні підковки. Крім цього, вони принесли 3 маскувальні сітки.

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Також 3 сітки зробили та віддали прикордонникам учні та вчителі Мукачівського ліцею №6.



Обереги / Фото Держприкордонслужби

Що потрібно прикордонникам

У Держприкордонслужбі зазначили, що від початку російського вторгнення вчителі приходять до шкіл і плетуть з дітьми маскувальні сітки. Наголосили, що така підтримка надихає охоронців кордону на перемогу.

"Прикордонники щиро вдячні усім, хто постійно допомагає та вже допомогли у забезпеченні харчами, медикаментами, спорядженням", – написали у Держприкордонслужбі.

Охоронці кордону розповіли, що їм наразі потрібна допомога. Вони просять придбати такі речі:

рюкзак (сумка, підсумок) військового медика;

турнікет;

військова індивідуальна загальновійськова аптечка;

пакет протиопіковий;

компресійний бинт, бандаж, пов'язка тощо (modularBandage);

оклюзійні пов'язки, також й на грудну клітку;

гемостатичні бинти;

знеболювальні в індивідуальних шприцах чи шприцручках;

серветки медичні кровоспинні;

підсумок військовий медичний;

кровоспинні бинти та системи: Combat Gauze Z-Folded, Celox-A Applicator, Кровоспас тощо;

кровоспинні компресійні бинти;

регульований назофарінгіальний повітроповід з лубрикантом;

скотч армований;

тактичні медичні ножиці;

маркер для нанесення інформації.

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