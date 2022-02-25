Ирина была свободой. Она была в батальоне СІЧ и Легионе Свободы.

Важно Российские оккупанты запустили ракеты по Киеву

Что известно о героине

В сети пишут, что Ирина Цвила была по специальности учительницей.

Она погибла в бою, сдерживая расистские танки под Киевом. Хрупкая женщина, любившая цветы и жизнь,

– написала Ксения Пономарева.

Вечная память героине! Искренние соболезнования родным .

Уже вторые сутки идут активные бои за Киев. Вечером 25 февраля россияне выпустили ракеты по столице. Об угрозе с воздуха известили жителей столицы сирены и представители местных властей около 20:58.



Погибшая Ирина Цвила / Фото Ксении Пономаревой