Ирина была свободой. Она была в батальоне СІЧ и Легионе Свободы.
Важно Российские оккупанты запустили ракеты по Киеву
Что известно о героине
В сети пишут, что Ирина Цвила была по специальности учительницей.
Она погибла в бою, сдерживая расистские танки под Киевом. Хрупкая женщина, любившая цветы и жизнь,
– написала Ксения Пономарева.
Уже вторые сутки идут активные бои за Киев. Вечером 25 февраля россияне выпустили ракеты по столице. Об угрозе с воздуха известили жителей столицы сирены и представители местных властей около 20:58.
Погибшая Ирина Цвила / Фото Ксении Пономаревой