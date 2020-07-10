В курортном городке Мертл, что в Южной Каролине в США, посетители пляжа стали свидетелями удачной охоты. Гигантская птица поймала в море акулу.

На кадрах видно, как животное пролетает над пляжем. Видео этого момента опубликовала в фейсбуке Келли Бербейдж.

Поражает Гигантские медузы заполонили Азовское море: отдыхающие жалуются на укусы – фото, видео

Вероятно, что это – кондор. Он держит в когтях пойманную большую акулу, которая пытается освободиться. Однако в комментариях к записи пишут, что это может быть большая испанская скумбрия.

Огромная птица пролетает над пляжем в США: смотрите видео

Кроме этого, пользователи Facebook выразили сомнение, что видео снято именно в США. Они считают, что это могло произойти в Австралии.

А в Украине…

Огромные медузы заполонили побережье Азовского моря – этих опасных животных можно заметить как в Запорожье, так и на Донбассе. Отдыхающие, со своей стороны, жалуются на такое соседство и говорят о болезненных укусах медуз.

По словам ученых, поскольку соленость моря постоянно меняется, то долго жить медузы в Азовском море не могут. Интересно, что там они не размножаются, а фактически приплывают умирать.