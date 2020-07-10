В курортному містечку Мертл, що у Південній Кароліні в США, відвідувачі пляжу стали свідками вдалого полювання. Гігантський птах зловив у морі акулу.

На кадрах видно, як тварина пролітає над пляжем. Відео цього моменту опубліковав у фейсбуці користувач Келлі Бербейдж.

Вражає Гігантські медузи заполонили Азовське море: відпочивальники скаржаться на укуси – фото, відео

Ймовірно, що це – кондор. Він тримає в пазурах спійману велику акулу, яка намагається звільниться. Проте у коментарях до допису пишуть, що це може бути велика іспанська скумбрія.

Величезний птах пролітає над пляжем у США: дивіться відео

Крім цього, користувачі Facebook висловили сумнів, що відео зняте саме в США. Вони вважають, що це могло статися в Австралії.

А в Україні…

Величезні медузи заполонили узбережжя Азовського моря – цих небезпечних тварин можна помітити як на Запоріжжі, так і на Донеччині. Відпочивальники, зі свого боку, скаржаться на таке сусідство та говорять про болючі укуси медуз.

За словами вчених, оскільки солоність моря постійно змінюється, то довго жити медузи в Азовському морі не можуть. Цікаво, що там вони не розмножуються, а фактично припливають вмирати.