Вдале полювання: гігантський птах зловив у морі акулу – вражаюче відео
В курортному містечку Мертл, що у Південній Кароліні в США, відвідувачі пляжу стали свідками вдалого полювання. Гігантський птах зловив у морі акулу.
На кадрах видно, як тварина пролітає над пляжем. Відео цього моменту опубліковав у фейсбуці користувач Келлі Бербейдж.
Вражає Гігантські медузи заполонили Азовське море: відпочивальники скаржаться на укуси – фото, відео
Ймовірно, що це – кондор. Він тримає в пазурах спійману велику акулу, яка намагається звільниться. Проте у коментарях до допису пишуть, що це може бути велика іспанська скумбрія.
Величезний птах пролітає над пляжем у США: дивіться відео
Крім цього, користувачі Facebook висловили сумнів, що відео зняте саме в США. Вони вважають, що це могло статися в Австралії.
А в Україні…
Величезні медузи заполонили узбережжя Азовського моря – цих небезпечних тварин можна помітити як на Запоріжжі, так і на Донеччині. Відпочивальники, зі свого боку, скаржаться на таке сусідство та говорять про болючі укуси медуз.
За словами вчених, оскільки солоність моря постійно змінюється, то довго жити медузи в Азовському морі не можуть. Цікаво, що там вони не розмножуються, а фактично припливають вмирати.