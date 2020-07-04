Величезні медузи заполонили узбережжя Азовського моря – цих небезпечних тварин можна помітити у різних куточках: як на Запоріжжі, так і на Донеччині. Відпочивальники, зі свого боку, скаржаться на таке сусідство та говорять про болючі укуси медуз.

Медузи на узбережжі Азовського моря: що відомо

Пляжі Азовського моря атакують небезпечні медузи виду корнерот. Їх помітили як біля курортних Кирилівки та Бердянська, так і біля Маріуполя. Фото та відео нашестя цих тварин публікують у мережі. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Медузи атакували узбережжя курортних містечок на Запоріжжі: фото, відео

Дивіться відео нашестя медуз на Азовському морі

Від нашестя медуз страждають люди

За словами жительки Маріуполя Олени, минулими вихідними її сина під час відпочинку на Білосарайській косі вкусила одна з таких медуз. Про це пише сайт міста Маріуполь.

Коли сина тільки вивели з моря, на стегні я побачила червону пляму. По нозі був чіткий малюнок – щупальці! У нас ніколи такого не було! Плавали тільки дрібні медузи, їх діти в руках тягали,

– розповіла жінка.

Вона припускає, коли дме південно-західний вітер, великі медузи знову припливають до узбережжя.

Зверніть увагу На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз: фото, відео

Як медузи опиняються в Азовському морі

Завідувач кафедри охорони праці та навоколишнього середовища Приазовського державного технічного університету Володимир Монін каже, що корнероти мимоволі заходять в акваторію Азовського моря з Чорного. Він додав, що наявність тут такої медузи залежить від напрямку вітру та ступеня солоності води.

Оскільки наше узбережжі розміщується в Таганрозькій затоці, то мінералізація води в Азовському морі безпосередньо залежить від вітру. Коли дме східний вітер, він видуває солону та наганяє прісну воду з річок Кубань і Дон. В такому разі мінералізація падає,

– пояснює фахівець.

За його словами, медуза-корнерот цього не любить. І коли ж вітер змінює напрямок, в Азовське море заходить вода з Чорного і разом із потоком солоної води заходить і медуза, а разом із ними – чорноморські оселедець і дельфіни. Солоність повинна становити не менше ніж 10 проміле.

Директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик, додає, що дається взнаки і серйозна посуха, тому в Кубань і Дон практично не надходить дощова вода. Відповідно мало прісної води потрапляє в Азовське море. Про це пише видання PRO.berdiansk.biz.

Зауважимо, що медузи в Азовському морі з'являлися і раніше, найчастіше в серпні. Але тепер через підвищення солоності води вини з'явилися вже в червні і в набагато більшій кількості.

"П'ять років тому рівень солоності Азовського моря становив 8,5 – 9 проміле, а зараз виріс в півтора рази – до 16. Ця одна з причин збільшення чисельності чорноморських мешканців на Приазов'ї. До того ж, їхньому розмноженню сприяли м'які теплі зими", – пояснив Дмитро Воловик.

Нашестя медуз у Азовському морі (Фото: Сайт міста Маріуполь, PRO.berdiansk.biz)

Коли ж Медузи зникнуть із Азовського узбережжя

За словами вчених, оскільки солоність моря постійно змінюється, то довго жити медузи в Азовському морі не можуть. Так, медуз вже не видно узбережжя Бердянська, а після найближчого шторму вони взагалі тут зникнуть. Те ж саме стосується й Кирилівки зі Степанівкою.

Цікаво, що медузи в Азовському морі не розмножуються та фактично припливають сюди вмирати. Але і мертві такі медузи можуть вжалити. Це станеться, якщо взяти їх за нижні кінцівки – щупальці.

Ми розуміємо, що це природне явище. Можна було б спробувати захищати сітками наші пляжі, щоб медузи не підходили так близько до берега та не жалили відпочивальників. Але ця справа – витратна, а в нашому місті є інші, більш важливі проблеми,

– вважає директор директор комунального підприємства "Водолазно-рятувальна служба" Олександр Врублевський.

Цікаво Гігантську медузу викинуло на пляж Великої Британії: вражаюче фото рекордсменки

Наскільки є небезпечним укус медузи

Фахівці зазначають, що укус медузи не є смертельним. Якщо ж таке сталося, то обпечене місце треба промити морською або солоною водою та спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи (прісною водою промивати не можна). Нейтралізувати укус медузи можна соком лимона, також укус можна промити розчином харчової соди або 5% оцтом.

На укус медузи люди можуть реагувати по-різному. У групі ризику – люди похилого віку, діти до 3 років. Фахівці радять: якщо людина є схильною до алергії, їй потрібно прийняти антигістамінний препарат.

Іноді біль від жала медузи може бути дуже сильним, тоді краще прийняти знеболююче. Допоможе приглушити біль і печію звичайний холодний компрес. Також в цей період треба дуже багато пити.