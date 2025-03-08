Росія вночі 8 березня атакувала Запоріжжя, там впали уламки БпЛА на території приватного підприємства. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС Запоріжжя.

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Рятувальники ліквідували наслідки

Внаслідок цього в Запоріжжі виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди, загальна площа займання склала 400 квадратних метрів.

У Запоріжжі спалахнула пожежа / Фото ДСНС Запоріжжя

Завдяки злагодженим діям вогнеборців, які працювали в умовах високої температури та сильного задимлення, пожежу оперативно ліквідували,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, у ДСНС розповіли, що вибуховою хвилею пошкодило два автомобілі, що перебували неподалік. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували наслідки: дивіться відео

Крім цього, вночі 8 березня Росія атакувала місто Богодухів, що на Харківщині. Внаслідок російського обстрілу там загинули троє людей, ще 7 зазнали поранень.