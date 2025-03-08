Россия ночью 8 марта атаковала Запорожье, там упали обломки БпЛА на территории частного предприятия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Запорожья.

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Спасатели ликвидировали последствия

В результате этого в Запорожье возник масштабный пожар. Огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения, общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В Запорожье вспыхнул пожар / Фото ГСЧС Запорожья

Благодаря слаженным действиям пожарных, которые работали в условиях высокой температуры и сильного задымления, пожар оперативно ликвидировали,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в ГСЧС рассказали, что взрывной волной повредило два автомобиля, находившихся неподалеку. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали последствия: смотрите видео

Кроме этого, ночью 8 марта Россия атаковала город Богодухов, что в Харьковской области. В результате российского обстрела там погибли три человека, еще 7 получили ранения.