Россия ночью 8 марта атаковала Запорожье, там упали обломки БпЛА на территории частного предприятия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Запорожья.
Смотрите также Враг атаковал Полтавскую и Сумскую области: есть разрушения гражданской инфраструктуры
Спасатели ликвидировали последствия
В результате этого в Запорожье возник масштабный пожар. Огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения, общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
В Запорожье вспыхнул пожар / Фото ГСЧС Запорожья
Благодаря слаженным действиям пожарных, которые работали в условиях высокой температуры и сильного задымления, пожар оперативно ликвидировали,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, в ГСЧС рассказали, что взрывной волной повредило два автомобиля, находившихся неподалеку. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Спасатели ликвидировали последствия: смотрите видео
Кроме этого, ночью 8 марта Россия атаковала город Богодухов, что в Харьковской области. В результате российского обстрела там погибли три человека, еще 7 получили ранения.