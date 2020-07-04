Огромные медузы заполонили побережье Азовского моря – этих опасных животных можно заметить в различных местах: как в Запорожье, так и в Донецкой области. Отдыхающие, со своей стороны, жалуются на такое соседство и говорят о болезненных укусах медуз.

Медузы на побережье Азовского моря: что известно

Пляжи Азовского моря атакуют опасные медузы вида корнерот. Их заметили как возле курортных Кирилловки и Бердянска, так и возле Мариуполя. Фото и видео нашествия этих животных публикуют в сети. Об этом сообщает 24 канал.

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Смотрите видео нашествия медуз на Азовском море

От нашествия медуз страдают люди

По словам жительницы Мариуполя Елены, в минувшие выходные ее сына во время отдыха на Белосарайской косе укусила одна из таких медуз. Об этом пишет сайт города Мариуполя.

Когда сына только вывели из моря, на бедре я увидела красное пятно. По ноге был четкий рисунок – щупальца! У нас никогда такого не было! Плавали только мелкие медузы, их дети в руках таскали,

– рассказала женщина.

Она предполагает, когда дует юго-западный ветер, большие медузы снова приплывают к побережью.

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Как медузы оказываются в Азовском море

Заведующий кафедрой охраны труда и окружающей среды Приазовского государственного технического университета Владимир Монин говорит, что корнероты невольно заходят в акваторию Азовского моря из Черного. Он добавил, что наличие здесь такой медузы зависит от направления ветра и степени солености воды.

Поскольку наше побережье размещается в Таганрогском заливе, то минерализация воды в Азовском море напрямую зависит от ветра. Когда дует восточный ветер, он выдувает соленую и нагоняет пресную воду из рек Кубань и Дон. В таком случае минерализация падает,

– объясняет специалист.

По его словам, медуза-корнерот это не любит. И когда же ветер меняет направление, в Азовское море заходит вода из Черного и вместе с потоком соленой воды заходит и медуза, а вместе с ними – черноморские сельдь и дельфины. Соленость должна составлять не менее 10 промилле.

Директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик, добавляет, что сказывается и серьезная засуха, поэтому в Кубань и Дон практически не поступает дождевая вода. Соответственно мало пресной воды попадает в Азовское море. Об этом пишет издание PRO.berdiansk.biz.

Заметим, что медузы в Азовском море появлялись и раньше, чаще всего в августе. Но теперь из-за повышения солености воды они появились уже в июне и в гораздо большем количестве.

"Пять лет назад уровень солености Азовского моря составил 8,5 – 9 промилле, а сейчас вырос в полтора раза – до 16. Эта одна из причин увеличения численности черноморских обитателей на Приазовье. К тому же, их размножению способствовали мягкие теплые зимы", – объяснил Дмитрий Воловик.

Нашествие медуз в Азовском море (Фото: Сайт города Мариуполь, PRO.berdiansk.biz)

Когда же Медузы исчезнут с Азовского побережья

По словам ученых, поскольку соленость моря постоянно меняется, то долго жить медузы в Азовском море не могут. Так, медуз уже не видно на побережье Бердянска, а после ближайшего шторма они вообще здесь исчезнут. То же самое касается и Кирилловки со Степановкой.

Интересно, что медузы в Азовском море не размножаются и фактически приплывают сюда умирать. Но и мертвые такие медузы могут ужалить. Это произойдет, если взять их за нижние конечности – щупальца.

Мы понимаем, что это естественное явление. Можно было бы попробовать защищать сетками наши пляжи, чтобы медузы не подходили так близко к берегу и не жалили отдыхающих. Но это дело – затратное, а в нашем городе есть другие, более важные проблемы,

– считает директор коммунального предприятия "Водолазно-спасательная служба" Александр Врублевский.

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Насколько опасен укус медузы

Специалисты отмечают, что укус медузы не является смертельным. Если же такое произошло, то обожженное место надо промыть морской или соленой водой и попробовать удалить частицы жгучих нитей медузы (пресной водой промывать нельзя). Нейтрализовать укус медузы можно соком лимона, также укус можно промыть раствором пищевой соды или 5% уксусом.

На укус медузы люди могут реагировать по-разному. В группе риска – старики, дети до 3 лет. Специалисты советуют: если человек склонен к аллергии, ему нужно принять антигистаминный препарат.

Иногда боль от жала медузы может быть очень сильной, тогда лучше принять обезболивающее. Поможет приглушить боль и жжение обычный холодный компресс. Также в этот период надо очень много пить.