Как изменилась работа во время пандемии

Для половины людей в Украине изменений в режиме их работы во время пандемии не произошло. Судьба другой половины сложилась по-разному.

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Изменения в режиме работы из-за коронавируса:

14% опрошенных полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением зарплаты,

7% полностью или частично перешли на дистанционную работу с частичным сохранением зарплаты, 6% ушли в частично оплачиваемый отпуск,

2% ушли в полностью оплачиваемый длительный отпуск,

9% ушли в неоплачиваемый отпуск,

4% во время пандемии потеряли работу.

Работники государственного и частного секторов примерно одинаково часто отвечают, что не ощутили изменений в режиме работы: соответственно 52,5% и 56%.

Тем не менее работники государственного сектора заметно чаще отвечают, что полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением зарплаты – соответственно 26% и 10%.

Прежде всего в условиях пандемии пострадали те, кто работал на временной основе – среди них лишь 36% указали, что в их работе ничего не изменилось. Кстати, доля временно занятых в частном секторе значительно выше, чем в государственном – 17% против 2%.

Как изменилась зарплата во время пандемии

Для чуть более половины опрошенных – 54% – зарплата не изменилась. Для 37% она уменьшилась, а 3% – выросла. Ожидаемо уменьшилась зарплаты у работников частного сектора, а не государственного.

Об уменьшении зарплаты говорят 61% тех, кто работает на временной основе, и примерно вдвое меньше (31%) тех, кто работает на постоянной основе.

Работа на дистанционке

Лишь 14% опрошенных заявили, что хотят работать дистанционно. Негативно к этому способу работы отнеслись 73%, а еще 12% – не определились.

Чаще всего к дистанционной работы положительно относятся те, кто, во время пандемии коронавируса перешел на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы – 29,5%. Впрочем, большинство из них – 56% не хотят работать дистанционно.

Среди тех, кто;

перешел на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы – 22% и 69%,

ушел в полностью оплачиваемый длительный отпуск – 17% и 79%,

ушел в частично оплачиваемый отпуск – 13% и 75%,

ушел в неоплачиваемый отпуск – 12% и 70,5%,

потерял работу – 11% и 60%,

не почувствовал никаких изменений и работает, как и раньше – 10% и 80%.

Отношение к дистанционной работы статистически значительно не отличается среди работников государственного сектора (соответственно 14% и 76%) и частного сектора (соответственно 15% и 74%).



Опрос о работе во время пандемии (для увеличения нажмите на изображение) / Скриншот