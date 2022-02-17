Удалось ли удержать Путина от нападения на Украину: комментарий Кристины Квин

Ряд западных СМИ чуть ли не в один голос "назначили" дату нападения России на Украину – 16 февраля. Но, к счастью, эти прогнозы не оправдались.

Однако Владимир Путин все еще может прибегнуть к агрессии в любой момент. Об этом рассказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин эксклюзивно для 24 канала.

Самое главное Об угрозе вторжения России, "признании" боевиков и визите Байдена: интервью с Кристиной Квин

Удалось ли удержать Путина от нападения благодаря политике США и другим партнерам Украины

Прогнозируемое Западом нападение на Украину российских войск 16 февраля, к счастью, не произошло. 24 канал спросил у временной поверенной в делах Соединенных Штатов Америки Кристины Квин, можно ли считать, что это произошло благодаря дипломатии США, Великобритании и других стран-партнеров.

Конечно, наша главная цель состоит в том, чтобы убедить президента Путина выбрать дипломатический путь, а не путь агрессии,

– ответила госпожа Квин.

"Мы и наши партнеры и союзники делаем все, что в наших силах, чтобы поощрить президента Путина к избранию пути дипломатии", – заверила она. Однако и добавила, что США до сих пор "встревожены накоплением войск на границе и очень агрессивной риторикой России".

Президент Путин может решить прибегнуть к агрессивным действиям в любой момент. Конечно, мы надеемся, что Россия выберет путь дипломатии,

– подытожила временная поверенная в делах США в Украине.

16 февраля в Украине не произошло нападение России, вместо этого по инициативе президента Зеленского отметили День единения. К этому случаю был организован масштабный телемарафон.

Разговор с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин – в видео:

К слову, в этом же интервью 24 каналу госпожа Квин:

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