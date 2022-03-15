Удалось спасти 28893 человека из заблокированных городов, – Верещук

Ирина Верещук рассказала, что из 9 согласованных гуманитарных коридоров сработало 7. В частности, министр рассказала, что удалось спасти почти 29 тысяч человек.

Соответствующие данные сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Вечером 15 марта чиновник рассказала о коридорах на 20 день войны, которую Россия начала против Украины.

Отметьте Из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали почти 20 тысяч человек

"Зелеными коридорами" удалось эвакуировать почти 29 тысяч человек

Из 9 согласованных гуманитарных коридоров сработало 7. Всего с помощью гуманитарных коридоров нам удалось эвакуировать сегодня (речь идет о 15 марта – 24 канал) и спасти 28 тысяч 893 человека из заблокированных городов,

– рассказала Верещук.

Кроме этого, министр назвала результаты работы гуманитарных коридоров в областях. В том числе:

из Сумской эвакуировано 8 533 человека: из Сум – 6 950, из Тростянца – 140, из города Лебедин – 113, из Шостки – 166, из Конотопа – 1084 человека;

из Харьковской – 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата.

Министр пояснила, что, несмотря на договоренности, остался заблокированный в городе Бердянск гуманитарный конвой с автобусами для эвакуации людей из Мариуполя, в том числе – граждан Турции и Греции, не имеющих собственного транспорта.

Кроме того, второй раз российские военные не позволили провести эвакуцию людей из сел Богдановка и Новобогдановка, села Бобрик Киевской области.

Завтра (речб идет о 16 марта – 24 канал) планируем продолжать работу по гуманитарному коридору для Мариуполя, а также начать эвакуацию людей из города Изюм,

– заверила Ирина Верущук.

Министр пояснила, что из-за круглосуточного комендантского времени в Киевской области завтра там не будет проводиться эвакуация людей.

Вечерний брифинг Верещук за 15 марта – смотрите видео