Люди находились на кухне, и им это сохранило жизнь во время атаки. Однако, как рассказали жильцы дома, без пострадавших не обошлось, сообщает 24 канал.

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Очевидец: У женщины со старшим сыном сломанные ноги

Один из жителей вместе с женщиной и 2 детьми при ударе России находился в высотке. Рассказал, что ему удалось спастись.

Нам удалось спастись. Мы были на кухне. Повезло,

– сказал он.

По словам супруга, его жена и ребенок серьезно пострадали. "У жены со старшим сыном сломаны ноги. Открытые переломы", – отметил житель дома.

Он также отметил, что спасатели во время эвакуации забрали его младшего сына. "Я его сейчас разыскиваю", – сообщил очевидец обстрела в районе Жулян.

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