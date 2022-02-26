Люди перебували на кухні і їм це зберегло життя під час атаки. Проте, як розповіли мешканці будинку, без постраждалих не обійшлось, інформує 24 канал.

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Очевидець: У жінки зі старшим сином зламані ноги

Один із мешканців разом із жінкою та 2 дітьми під час удару Росії перебував у висотці. Розповів, що йому пощастило врятуватись.

Нам вдалось врятуватись. Ми були на кухні. Повезло,

– сказав він.

За словами чоловіка, його дружина та дитина серйозно постраждали. "У жінки зі старшим сином зламані ноги. Відкриті переломи", – зазначив мешканець будинку.

Він також відзначив, що рятувальники під час евакуації забрали його молодшого сина. "Я його зараз розшукую", – повідомив очевидець обстрілу у районі Жулян.

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