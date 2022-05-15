Об успехах нового подразделения ССО "Азов – Киев" рассказал украинский военный и экскомандир полка "Азов" Максим Жорин в интервью 24 каналу.

Важно Мариуполь и сам "Азов" уже стали историческим позором для России, – экскомандир полка Максим Жорин

Сначала он уточнил, что до 24 апреля существовал единственный полк "Азов", сейчас героически воюющий в Мариуполе. После полномасштабного вторжения ветераны подразделения создали собственные территориальные батальоны в разных городах Украины. Один из них, "Азов – Киев", сначала действовал на Киевском направлении, а сейчас воюет с оккупантами на Запорожском направлении.

Есть регулярные успехи в боях с россиянами

По словам Жорина, российские оккупанты пытаются регулярно атаковать позиции украинских военных в Запорожской области, но терпят серьезные потери. Каждая атака завершается большим количеством уничтоженной техники и личного состава. Бойцы подразделения "Азов – Киев" часто захватывают трофейную технику.

За то время, когда бойцы подразделения начали воевать на Запорожском направлении, удалось захватить уже более 10 пленных. Были как боевики с Донбасса, так и кадровые российские военные и наемники.

А недавно украинские бойцы снова встретились с одним из подразделений оккупантов, которые воевали в Киевской области. Российские морские пехотинцы получили "горячий" привет.

И они, как и тогда, получили от нас на орехи, так же и 2 дня назад (7 мая) – мы сожгли 2 их танка, несколько БМП и набили кучу личного состава. После чего это подразделение снова было вынуждено отступать на несколько населенных пунктов назад, – рассказал Максим Жорин.

Что рассказывают пленные

Как отмечает Максим Жорин, оккупанты уже перестали рассказывать бред об учениях, как это было в Киевской области. Все понимают, что россияне сознательно идут уничтожать города и села и местное население. Да и они этого не скрывают.

Но старые "сказки" о приказе они до сих пор говорят.

"Но жалкое блеяние о том, что его заставили, что у него приказ и он не хотел, о том, что он больше не будет – это слышим от каждого подонка, который попадает к нам в руки. Но, конечно, этому верить нельзя", – заметил военный.

К примеру, один из пленных россиян имел при себе специальное наградное письмо за бои в Марьинке. То есть, он уже успел повоевать и пошел дальше уничтожать украинские города.

Ранее Максим Жорин объяснил, изменилась ли тактика россиян почти за три месяца с начала полномасштабного вторжения.

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