Про успіхи нового підрозділу ССО "Азов – Київ" розповів український військовий та екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в інтерв'ю 24 каналу.

Важливо Маріуполь і сам "Азов" вже стали історичною ганьбою для Росії, – екскомандир полку Максим Жорін

Спершу він уточнив, що до 24 квітня існував єдиний полк "Азов", який зараз героїчно воює в Маріуполі. Після повномасштабного вторгнення ветерани підрозділу створили власні територіальні батальйони в різних містах України. Один з них, "Азов – Київ", спершу діяв на Київському напрямку, а зараз воює з окупантами на Запорізькому напрямку.

Маємо регулярні успіхи в боях з росіянами

За словами Жоріна, російські окупанти намагаються регулярно атакувати позиції українських військових на Запоріжжі, але зазнають серйозних втрат. Кожна атака закінчується великою кількістю знищеної техніки та особового складу. Бійці підрозділу "Азов – Київ" часто захоплюють трофейну техніку.

За той час, коли бійці підрозділу почали воювати на Запорізькому напрямку, вдалося захопити вже понад 10 полонених. Були як бойовики з Донбасу, так і кадрові російські військові та найманці.

А нещодавно українські бійці знову зустрілися з одним із підрозділів окупантів, які воювали в Київській області. Російські морські піхотинці отримали "палкий" привіт.

І вони, як і тоді, отримали від нас на горіхи, так само і 2 дні тому (7 травня) – ми спалили 2 їхні танки, декілька БМП і набили купу особового складу. Після чого цей підрозділ знову був вимушений відступати на декілька населених пунктів назад, – розповів Максим Жорін.

Що розповідають полонені

Як зазначає Максим Жорін, окупанти вже перестали розповідати маячню про навчання, як це було у Київській області. Всі вже розуміють, що росіяни свідомо йдуть знищувати міста й села та місцеве населення. Та й вони цього не приховують.

Але старі "казочки" про наказ вони досі говорять.

"Але жалюгідне блеяння про те, що його змусили, що в нього наказ і він не хотів, про те, що він більше не буде – це чуємо від кожного покидька, який потрапляє до нас в руки. Але, звісно, що цьому вірити не можна", – зауважив військовий.

До прикладу, один з полонених росіян мав при собі спеціальний нагородний лист за бої в Мар’їнці. Тобто він вже встиг повоювати і пішов далі знищувати українські міста.

Раніше Максим Жорін пояснив, чи змінилася тактика росіян за майже три місяці з початку повномасштабного вторгнення.

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