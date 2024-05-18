Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в традиционной военной сводке на 24 Канале рассказал, что это уникальная атака. В частности, мощный прилет произошел по нефтебазе в Краснодарском крае.

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Мощная атака по России

Черник отметил, что Украина атаковала российские объекты более сотней дронов, как надводных, так и БпЛА. Это очень мощно, потому что это показывает, что Украина может асимметрично отвечать на российские удары и еще раз демонстрирует важность дроновой компоненты в этой войне.

Большое геополитическое значение имеет удар по большим переливным емкостям в Новороссийске. Это огромный порт для нефти и нефтепродуктов, которые они, к сожалению, при посредничестве турок, продают на мировых рынках,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что эту философию можно воспринимать, как показательный удар для союзников. Без сомнения после этого начнутся заявления от Запада с призывом прекратить такие атаки. Однако мы можем этим хорошо воспользоваться, заявив, что такие атаки условно будут прекращены, в случае предоставления всего необходимого оружия.

Большое наступление россиян

Наряду с тем военный эксперт проанализировал ситуацию на Харьковщине. Он отметил, что это уже и есть часть того большого анонсированного летнего наступления. Путин хочет показать свою силу и свои достижения перед саммитом мира в июне.

"Главную задачу – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей ко дню инаугурации Путина – не удалось реализовать. Это очень серьезная пощечина ему персонально и его пропагандистской машине, поэтому россиянам нужны хоть какие-то успехи", – подчеркнул Черник.

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