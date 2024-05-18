Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в традиционной военной сводке на 24 Канале рассказал, что это уникальная атака. В частности, мощный прилет произошел по нефтебазе в Краснодарском крае.
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Мощная атака по России
Черник отметил, что Украина атаковала российские объекты более сотней дронов, как надводных, так и БпЛА. Это очень мощно, потому что это показывает, что Украина может асимметрично отвечать на российские удары и еще раз демонстрирует важность дроновой компоненты в этой войне.
Большое геополитическое значение имеет удар по большим переливным емкостям в Новороссийске. Это огромный порт для нефти и нефтепродуктов, которые они, к сожалению, при посредничестве турок, продают на мировых рынках,
- отметил полковник запаса ВСУ.
Он добавил, что эту философию можно воспринимать, как показательный удар для союзников. Без сомнения после этого начнутся заявления от Запада с призывом прекратить такие атаки. Однако мы можем этим хорошо воспользоваться, заявив, что такие атаки условно будут прекращены, в случае предоставления всего необходимого оружия.
Большое наступление россиян
Наряду с тем военный эксперт проанализировал ситуацию на Харьковщине. Он отметил, что это уже и есть часть того большого анонсированного летнего наступления. Путин хочет показать свою силу и свои достижения перед саммитом мира в июне.
"Главную задачу – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей ко дню инаугурации Путина – не удалось реализовать. Это очень серьезная пощечина ему персонально и его пропагандистской машине, поэтому россиянам нужны хоть какие-то успехи", – подчеркнул Черник.
Какие еще темы анализировал Черник
- Полковник запаса ВСУ проанализировал систему ПВО врага. Он подчеркнул, что она не может справиться с украинскими дронами. Это очередной шаг в затягивании стратегической удавки на военно-промышленный комплекс россиян.
- Относительно удара по аэродрому Бельбек, Черник отметил, что система ПВО врага и здесь не может справиться, в частности, с ударами HIMARS. И это еще на самом деле довольно старые комплексы, еще 1988 года разработки. Прекрасно то, что во время удара по Бельбеку отминусовались вражеские самолеты.
- Также он отметил, что никакой халатности со стороны россиян нет, никуда они свои системы ПВО не забирали. Там десятки дивизионов ПВО, однако они не могут перехватить ракету ATACMS, которая по GPS корректируется из космоса.