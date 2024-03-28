В Воздушных силах заявили, что применение такого типа вооружения свидетельствует о значительном дефиците ракет у врага. В комментарии для 24 Канала летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан назвал еще одну вероятную цель, с которой россияне применили эти ракеты.
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Почему именно "Циркон"
Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий заявил, что ракеты "Циркон" не выполняют определенной боевой задачи, к которой они приспособлены.
"Циркон" – это сырая ракета, ее доводят в так называемых полевых условиях до боевого состояния,
– заметил Свитан.
С последней атаки заметно, что ракета не точная, ее система наведения еще не вполне настроена. Так россияне пытаются испытать ее боевое действие по украинским средствам ПВО – ЗРК, в частности Patriot, SAMP/T.
Такой партии экспериментальных ракет, по убеждению полковника запаса, у россиян немного, возможно, 10 – 15 единиц.
"Россияне пытаются на Patriot отыграть алгоритм управления ракетой", – добавил Свитан.
Что известно об атаке ракетой "Циркон"
- Утром 25 марта в столице раздались взрывы через считанные секунды после объявления воздушной тревоги.
- Враг ударил двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма, ПВО удалось сбить обе вражеские цели. Однако обломки нанесли разрушения гражданской инфраструктуре и ранили людей и ранили людей.
- Что известно об этом типе вооружения читайте здесь.