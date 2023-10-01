Общая площадь возгорания составляла около 3600 квадратных метров. Ночью в городе слышали 9 взрывов.

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Россияне ударили по Умани

Руководитель ОВА Игорь Табурец рассказал, что резервуары нефтебазы долгое время не использовались. Россияне целили только по объектам гражданской инфраструктуры.

Чуть больше за полночь 1 октября произошли попадания беспилотников на территорию Умани. В частности, попали по зернохранилищу, где были только собраны семена подсолнечника – около 90 тонн,

– заметил чиновник.

По словам главного инженера предприятия Владимира Кульбицкого, склад, куда попали беспилотником, восстановлению в этом сезоне не подлежит.

"Есть попадание в 6 зерноскладов. Уничтожены именно те, в которых должно было храниться зерно, и те, которые использовались. Попадания в склады были точными – никакого попадания за пределы складов нет", – добавил Кульбицкий.

Смотрите фото с места атаки / Фото Суспильне

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Слышали 9 взрывов

По словам местных жителей, всего ночью над промышленным районом в Умани слышали около девяти взрывов. Руководитель Уманской районной администрации Игорь Миклащук сообщил, что россияне ударили по местам продовольственной безопасности Украины – по местам хранения зерна и продуктов.

Больше всего попаданий произошло именно по этому предприятию. Относительно возмещения – утром начала работу комиссия, которая учитывает ущерб вследствие попаданий,

– заметил чиновник.

Он добавил, что прежде всего помощь будет направлена гражданскому населению, которое понесло убытки в результате взрывной волны.

"Как будет оказываться помощь пострадавшему предприятию, будет определять руководство областной военной администрации и государственные органы, поскольку в местном бюджете нет средств для возмещения такого масштаба", – пояснил Миклащук.

Обратите внимание! В целом, ночью враг выпустил по Украине 30 "Шахедов", 16 из которых были сбиты силами и средствами Воздушных сил. Все о ночной атаке врага мы собрали в одном материале – читайте здесь.