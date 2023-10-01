Загальна площа загоряння становила близько 3 600 квадратних метрів. Вночі у місті чули 9 вибухів.

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Росіяни вдарили по Умані

Керівник ОВА Ігор Табурець розповів, що резервуари нафтобази тривалий час не були у використанні. Росіяни цілили виключно по об'єктах цивільної інфраструктури.

Трохи більше за північ 1 жовтня відбулися влучання безпілотників на територію Умані. Зокрема, поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння – близько 90 тонн,

– зауважив посадовець.

За словами головного інженера підприємства Володимира Кульбіцького, склад, куди поцілили безпілотником, відновленню у цьому сезоні не підлягає.

"Є влучання у 6 зерноскладів. Знищені саме ті, в яких мало зберігатись зерно, та ті, які використовувались. Влучання у склади були точними – жодного влучання поза межі складів немає", – додав Кульбіцький.

Дивіться фото з місця атаки / Фото Суспільне

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Чули 9 вибухів

За словами місцевих жителів, загалом вночі над промисловим районом в Умані чули близько дев'яти вибухів. Керівник Уманської районної адміністрації Ігор Миклащук повідомив, що росіяни вдарили по місцях продовольчої безпеки України – по місцях зберігання зерна та продуктів.

Найбільше влучань відбулося саме по цьому підприємству. Щодо відшкодування – зранку розпочала працювати комісія, яка обліковує збитки внаслідок влучань,

– зауважив посадовець.

Він додав, що насамперед допомога буде спрямована цивільному населенню, яке зазнало збитків унаслідок вибухової хвилі.

"Яким чином буде надаватися допомога постраждалому підприємству, визначатиме керівництво обласної військової адміністрації та державні органи, оскільки у місцевому бюджеті немає коштів для відшкодування такого масштабу", – пояснив Миклащук.

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