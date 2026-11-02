Удар по узлу связи оккупантов: дроны провели атаку на здание "Лугакома" в Луганске

Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

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Что известно о разрушениях?

В ночь на 2 ноября местные жители слышали многочисленные взрывы в разных районах города. Впоследствии появились видеозаписи с запечатленными последствиями разрушений сооружения связистов.

Компания "Лугаком" обеспечивает мобильное покрытие и доступ к сети Интернет на временно неподконтрольной части Луганской области. Пострадавшая инфраструктура расположена по координатам 48.576245, 39.301153.

Поражение "Лугакома" / Militarnyi

Этот телекоммуникационный комплекс активно используется подразделениями российской армии для оперативной координации действий и передачи цифровых данных на линии фронта.

Что было известно ранее?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, объекты компании "Лугаком" подвергались авиаударам 21, 23 и 29 октября.

Тогда в городе возникали масштабные перебои с интернетом, а оккупационная администрация подтверждала серьезные повреждения коммутационного и серверного оборудования.