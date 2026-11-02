Влучання у вузол зв'язку окупантів: дрони атакували будівлю "Лугакому" в Луганську

Безпілотники уразили будівлю "Лугаком" на окупованій Луганщині / Exilenova+
У тимчасово окупованому Луганську в ніч на 2 листопада безпілотники уразили будівлю оператора зв'язку "Лугаком". Пошкоджена інфраструктура використовується російськими військами для зв'язку та передачі даних.
Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.
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Що відомо про ураження?
У ніч на 2 листопада місцеві жителі чули численні вибухи в різних районах міста. Згодом з'явилися відеозаписи із зафіксованими наслідками руйнувань споруди зв'язківців.
Компанія "Лугаком" забезпечує мобільне покриття та доступ до мережі Інтернет на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області. Уражена інфраструктура розташована за координатами 48.576245, 39.301153.
Цей телекомунікаційний комплекс активно використовують підрозділи російської армії для оперативної координації дій та передачі цифрових даних на лінії фронту.
Що було відомо раніше?
Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, об'єкти компанії "Лугаком" зазнавали повітряних ударів 21, 23 та 29 жовтня.
Тоді в місті виникали масштабні перебої з інтернетом, а окупаційна адміністрація підтверджувала серйозні пошкодження комутаційного й серверного обладнання.
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