Влучання у вузол зв'язку окупантів: дрони атакували будівлю "Лугакому" в Луганську

Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

Adv

популярні відео

Що відомо про ураження?

У ніч на 2 листопада місцеві жителі чули численні вибухи в різних районах міста. Згодом з'явилися відеозаписи із зафіксованими наслідками руйнувань споруди зв'язківців.

Компанія "Лугаком" забезпечує мобільне покриття та доступ до мережі Інтернет на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області. Уражена інфраструктура розташована за координатами 48.576245, 39.301153.

Ураження "Лугакому" / Militarnyi

Цей телекомунікаційний комплекс активно використовують підрозділи російської армії для оперативної координації дій та передачі цифрових даних на лінії фронту.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, об'єкти компанії "Лугаком" зазнавали повітряних ударів 21, 23 та 29 жовтня.

Тоді в місті виникали масштабні перебої з інтернетом, а окупаційна адміністрація підтверджувала серйозні пошкодження комутаційного й серверного обладнання.