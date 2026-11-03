"Чудом никто не погиб": какие последствия атаки авиабомбой по больнице в Харькове

В ночь на 3 ноября российские оккупанты сбросили модифицированную авиабомбу ФАБ-250 на кардиологическую больницу в Харькове. На момент атаки в медицинском учреждении находилось более двухсот пациентов и персонал.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Авиабомба попала в переход между корпусами, где в тот момент не было людей.

Что известно о последствиях атаки?

Как подчеркнула Черненко, атака произошла около 3 часов ночи. Взрывная волна обрушилась на соседний корпус, где, в частности, расположено реанимационное отделение. Также повреждены окружающие многоэтажные жилые дома, а в кабинете директора медучреждения образовалась сквозная дыра.

Место, куда попала авиабомба / Фото ГСЧС Харьковской области

К счастью, всех пациентов вовремя успели перевезти в укрытие. На данный момент известно о 73 пострадавших. Среди них как пациенты больницы, так и жители прилегающих домов. Чудом никто не погиб.

Всего в больнице находилось 236 человек. Это пациенты и 31 сотрудник. Если бы это произошло днем, то могла бы случиться большая беда. Ночью всех пациентов перевели в другие медицинские учреждения,

– рассказала Черненко.

Корреспондент рассказала о последствиях атаки в Харьковской области: смотрите видео 24 Канала

В поврежденном корпусе выбито более двухсот окон, все этажи получили значительные разрушения. Эта больница является одним из крупнейших кардиологических центров города, где круглосуточно проводят стентирование сосудов на высокотехнологичном ангиографе, поэтому персонал настроен возобновить работу в кратчайшие сроки.

Добавим, что также в результате атаки выбито более 1000 окон в здании больницы и в окружающих многоэтажках.