Применение ракеты "Орешник" не окажет особого влияния на ход войны. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.

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Особого влияния не будет

Давид Гендельман отметил, что заявление Владимира Путина об использовании "Орешника", а также сообщение Кремля об обновлении ядерной доктрины направлены на Запад. Враг хочет, чтобы западные лидеры испугались, оказывали меньше военной помощи ВСУ, подтолкнули Украину к переговорам и уступкам.

В военном смысле применение "Орешника" не имело особого смысла. Потому что обычно такие ракеты не изготавливаются без ядерного исполнения. Они не способны изменить ход войны России против Украины. Кроме того, для этого нет необходимого количества.

На войну это особо не повлияет. Потому что, как и все "Искандеры", "Кинжалы" и все остальное, будет еще один вид ракет, который сложно или даже невозможно перехватывать. Не существует таких количеств, чтобы перевернуть российско-украинскую войну. Это влияние на Запад,

– считает военный эксперт.

Напомним, 21 ноября Россия впервые применила против Украины новую баллистическую ракету. Она атаковала Днепр. Большинство экспертов отмечали, что это баллистическая ракета РС-26 "Рубеж". Путин в своем обращении к россиянам заявил, что удар нанесли новейшей системой "Орешник". 22 ноября в ГУР МО заявили, что это была баллистическая ракета из комплекса "Кедр".