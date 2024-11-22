Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что ранее не слышал о существовании такого оружия. Он подчеркнул, что сразу после удара по Днепру все основные мониторинговые группы одновременно начали фиксировать характеристики, которые соответствуют именно межконтинентальной баллистической ракете.

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Важный аспект

Александр Коваленко отметил, что гиперзвуковая ракета – это оружие конвенционного типа.

Когда мы говорим о межконтинентальной баллистической ракете, то это не конвенционное оружие, ведь у многих она ассоциируется именно с ядерным оружием. Я не припомню ни одной ракеты типа МБР, которая бы имела конвенционную боевую часть,

– сказал военно-политический обозреватель.

Он пояснил, что все межконтинентальные баллистические ракеты используются для того, чтобы донести ядерный заряд до определенной цели.

"В этом случае Путин пытается значительно уменьшить уровень ответственности за применение МБР", – подчеркнул Коваленко.

Военно-политический обозреватель высказал мнение, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету, однако без боевой части.

Справка. Конвенционное оружие – это вид вооружения, который используется в открытых боевых действиях между государствами в соответствии с международным правом. Оно предназначено для поражения исключительно вражеских военных сил, без применения средств массового уничтожения, таких как химическое, биологическое или ядерное оружие.

Александр Коваленко добавил, что Владимир Путин, утверждая, что Россия атаковала Украину системой "Орешник", пытается оправдать еще одно военное преступление страны-агрессора. Он стремится уменьшить мировую реакцию на последствия этого.