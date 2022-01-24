В учениях принимают участие корабли союзников, командование ударных и вспомогательных сил ВМС НАТО и Шестого флота США.

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Также привлекли американский авианосец USS Harry S. Truman Carrier вместе с авианосной группой. Командовать им будет вицеадмирал Джин Блэк. Он, в частности, является командующим ударными силами и силами поддержки НАТО.

Для чего проводят учения

"Удар Нептуна" показывает способность НАТО интегрировать морские возможности авианосной ударной группы. Это показывает готовность всего Североатлантического союза к обороне и защите союзников.

Важно, что впервые со времен Холодной войны полная авианосная группа США переходит под командование НАТО. Генсек Йенс Столтенберг назвал такой шаг знаком трансатлантического единства.

НАТО всегда будет делать все необходимое для защиты и обороны союзников,

– подчеркнул Столтенберг.

НАТО отправляет корабли в Восточную Европу

Североатлантический союз расширяет присутствие в Восточной Европе. Высылают истребители и корабли. К примеру, Дания направляет в Балтийское море фрегат и опрокидывает 4 истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства.

Это решили сделать из-за действий Кремля у границ с Украиной.

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