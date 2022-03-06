В результате значительных разрушений, взрывов и пожаров много жертв и раненых среди гражданского населения.

К теме Во время обстрелов в Мариуполе оккупанты убили 18-месячного ребенка

Люди, которые ехали в автомобиле по Харькову, смогли зафиксировать на видеорегистратор момент авиаудара по дому в районе Баварии.

Удар оккупантов по Харькову попал на камеру видеорегистратора:

6 марта оккупанты снова обстреливали Харьков и ближние села. Они бомбили жилые кварталы, больше всего пострадал район Салтовка. В частности, улицы Дружбы Народов, Джерельна, Бучмы, Сердюка, Метростроителей, Гвардейцев Широнинцев, Натальи Ужвий.

Находиться в районе Северной Салтовки крайне опасно. Жители района массово покидают свои дома из-за постоянных обстрелов. Видео и фото разрушений в Харькове – смотрите по ссылке.

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