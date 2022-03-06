В результаті значних руйнувань, вибухів та пожеж є багато жертв та поранених серед цивільного населення.

До теми Під час обстрілів у Маріуполі окупанти вбили 18-місячну дитину

Люди, які їхали в автівці по Харкову змогли зафіксувати на відеореєстратор момент авіаудару по будинку в районі Баварії

Удар окупантів по Харкову потрапив на камеру відеореєстратора:



6 березня окупанти знову обстрілювали Харків та ближні села. Вони бомбардували житлові квартали, найбільше постраждав район Салтівка. Зокрема, вулиці Дружби Народів, Джерельна, Бучми, Сердюка, Метробудівників, Гвардійців Широнінців, Наталії Ужвій.

Наразі перебувати в районі Північної Салтівки вкрай небезпечно. Жителі району масово покидають свої оселі через постійні обстріли. Відео та фото руйнувань у Харкові – дивіться за посиланням.

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