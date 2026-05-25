Россия впервые применила ракету "Орешник" так близко к Киеву, – FT

Ночью 24 мая российские войска атаковали баллистической ракетой "Орешник" Белую Церковь, что в 90 километрах от Киева. Это был ближайший к столице удар этой ракетой.

Об этом говорится в материале издания Financial Times (FT).

В чем особенность удара "Орешником"?

Атака произошла через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский и посольство США предупредили об угрозе масштабного удара.

Ранее Россия уже дважды применяла ракеты "Орешник" против Украины. Первый удар был по Днепру 21 ноября 2024 года, второй – по инфраструктуре Львовской области вблизи польской границы 9 января этого года.

По данным местных властей, в Белоцерковском районе повреждениям подверглись гаражный кооператив и здание одного из неназванных предприятий. После попадания вспыхнул пожар, в результате которого сгорели по меньшей мере три гаража. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как отмечают в FT, запуски "Орешника" рассматривают как политический сигнал, призванный запугать Украину и ее западных союзников. В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака "вероятно должна была продемонстрировать силу для внутренней аудитории, но вместо этого лишь подтверждает слабость Путина". По его словам, даже россияне видят, что глава Кремля проигрывает.

Министерство обороны России заявило, что во время удара применило несколько ракет "Орешник", а также баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал" и крылатые ракеты "Циркон". В Москве утверждают, что целями якобы были "командные пункты" Сухопутных войск и военной разведки Украины.

В ведомстве также заявили, что атака стала "ответом" на удары Украины по целям на территории России, которые Москва называет гражданскими.

Украинские силы ПВО пытались перехватывать часть ракет. По словам мэра Киева Виталия Кличко, повреждения зафиксированы во всех районах. В городе вспыхнули пожары, а над столицей стоял густой дым. На рассвете также стало видно значительные разрушения жилых, коммерческих и правительственных зданий, в частности Кабинета Министров, МИД, Национального художественного музея и музея Чернобыля на Подоле.

Стоит отметить, что эта атака состоялась через десять дней после предыдущего массированного обстрела Украины, во время которого Россия за сутки выпустила по украинским городам десятки ракет и более 1400 дронов. Тогда в результате прямого попадания ракеты Х-101 в жилой дом в Киеве погибли 24 человека.