Во время речи 21 ноября глава Кремля рассказал, что "Южмаш" в Днепре был поражен ракетой "Орешник". По словам политика, на Западе не изготавливают таких систем противоракетной обороны, которые могли бы уничтожать и перехватывать эту новейшую российскую разработку, передает 24 Канал.

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Путин напал на Украину, но "виноваты" США

Диктатор цинично заметил, что это не Россия, а, мол, США разрушили систему международной безопасности.

Продолжая цепляться, бороться за свою гегемонию, США толкают весь мир к глобальному конфликту,

– придумывал россиянин.

После он еще наглее добавил, что, якобы, Москва всегда всегда предпочитала и сейчас предпочитает решать все спорные вопросы "мирными путями".

Впрочем, уточнил Путин, он готов к любому развитию событий, и призвал Запад "не сомневаться, что ответ всегда будет".

К слову, он также сказал, что заранее будет предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону во время применения мощных ракет.