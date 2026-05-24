Удар "Орешником" по Украине: действительно ли ракета могла промахнуться на 80 километров

Россия в третий раз применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине. На этот раз ракета попала в район Белой Церкви Киевской области, однако, был ли это демонстративный акт террора, или попытка удара по столице.

Детали атаки разобрали аналитики Defense Express.

Мог ли "Орешник" промахнуться?

В ночь на 24 мая российские войска в третий раз применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Украине. По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ракета была запущена около часа ночи и попала в район Белой Церкви Киевской области.

Эта атака произошла на фоне масштабного комбинированного удара по Украине, главной целью которого был Киев. Россияне использовали широкий спектр вооружения – от ударных дронов до крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет. Из-за этого появилось предположение, что "Орешник" мог быть нацелен именно на столицу, однако ракета отклонилась от курса.

Впрочем, аналитики Defense Express допускают, что целью изначально могла быть Белая Церковь, в том числе местный аэродром или другие объекты инфраструктуры. По данным OSINT-сообщества, ракета попала по гаражному кооперативу. Впоследствии в Киевской ОВ подтвердили повреждение гаражей и зданий предприятия в Белоцерковском районе.

Эксперты обращают внимание, что эффективность такого применения "Орешника" остается сомнительной. Российские военные блоггеры в очередной раз жалуются, что ракета используется без полноценной боевой части – в так называемом "кинетическом варианте". Однако даже без ядерного заряда это оружие представляет серьезную опасность для гражданского населения из-за мощи и низкой точности.

Кроме того, аналитики Defense Express отмечают, что предварительные удары "Орешником" также носили демонстративный характер. Впервые Россия применила эту ракету по Днепру в ноябре 2024 года, тогда это было оценено как "репетицию" ядерного удара. Второй запуск состоялся вблизи Львова в январе 2026 - вероятно, для проверки возможностей европейских систем наблюдения и реагирования.

Эксперты также заметили, что промежутки между использованием "Орешника" сокращаются. Если между первым и вторым ударами прошел почти год, то третья атака произошла уже несколько месяцев спустя после второй. Это может свидетельствовать о том, что Россия наращивает производство таких ракет, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, что Россия массированно атаковала Украину 24 мая, применив почти 700 различных воздушных целей. В частности, россияне запустили 90 ракет и 600 БПЛА разных типов. Противовоздушная оборона смогли уничтожить 604 цели – 55 ракет и 549 беспилотников.