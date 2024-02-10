Последний удар ВСУ по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму еще больше подорвал потенциал российской авиации. Об этом разведчики отметили в своем обзоре от 10 февраля.

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Последствия удара по аэродрому "Бельбек" в Крыму для российских оккупантов

В результате удара по аэродрому "Бельбек" 31 января был уничтожен "бункер координационного центра радиолокационного контроля".

Как отмечают разведчики, этот удар, вероятно, ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе. В частности это повлияет на парк самолетов A-50, а также на все более истощенных опытных пилотов, которые могут управлять воздушными операциями.

При этом аналитики обращают внимание на то, что российская военная доктрина предусматривает значительную роль наземных пунктов управления для координации воздушных сил, особенно истребителей. В разведке Британии отметили, что это особенно распространено во время полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство стало все более сложным и противоречивым.

В отчете разведчиков говорится, что учитывая боевые действия в Украине "почти наверняка российские пилоты и наземный персонал страдают от истощения и боевой усталости".

Любые дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму почти наверняка усилят это давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета для российской авиации,

– считают в британской разведке.

Удар по "Бельбеку": кратко