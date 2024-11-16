Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что не обо всех военных операциях Украины сразу сообщается. Происходит доразведка и корректировка соответствующих планов для выполнения поставленной задачи.

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Как Украина наносит удары по военным целям в России

Почти 2 часа длилась атака украинских беспилотников на российский аэродром в Крымске. Определенная работа состоялась, пока рано говорить о каких-то конкретных результатах.

В Крымске действительно побывали "боевые комары". Это все-таки больше разведка боем, чтобы в дальнейшем наносить соответствующие удары,

– сказал Братчук.

Аэродром расположен па северной окраине города. Там дислоцируются авиационная группа 7-й бригады воздушно-космических войск России, а также находятся вертолеты Ка-27, истребители Су-27 и Су-30 и самолет Ан-2.

В подчинении этой же бригады находится военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области, где в ночь на 16 ноября была угроза ударов беспилотниками.

О Черноморском флоте

Сейчас вопрос номер один для врага – обеспечение безопасности Черноморской флотилии, треть которой Украине удалось повредить или уничтожить. Прежде всего речь идет о ракетоносителях, которые враг пытается обезопасить от украинских ударов в Новороссийске.

Город является крупнейшим хабом в Черном море, через который перевозят нефть. Поэтому Украине с военно-экономической точки зрения выгодно наносить удары по объектам в этом районе. В то же время Новороссийск не очень удобен. Начинается сезон штормов, поэтому россияне строят морские фортификации.

Накануне, в ночь на 13 ноября, в Пензенской области России впервые с начала войны зафиксирована атака дронов, которые упали в лесном массиве поселка Монтажное.