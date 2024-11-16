Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В то же время в российских пабликах уже успели развести истерику из-за этой массированной атаки.

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Какие регионы России атаковали неизвестные беспилотники

В российском минобороны заявили, что в течение прошлой ночи "киевский режим" якобы применил БПЛА самолетного типа для атаки по объектам на территории России.

Министерство страны-агрессора браво отчиталось, что их "знаменитая" ПВО уничтожила 34, как они утверждают, украинские БПЛА.

Двадцать БПЛА уничтожено над территорией Курской области, одиннадцать – над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей, – написали в минобороны России.

Еще около 3 ночи по киевскому времени губернатор Курской области Алексей Смирнов писал, что "бойцы ПВО отражали атаку украинских БПЛА самолетного типа", а после 2 часов ночи якобы уже было сбито 10 штук.

Около 4 утра губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что над территорией Брянской области силы ПВО якобы уничтожили 12 БПЛА самолетного типа.

Также о сбивании по одному беспилотнику сообщали и губернаторы Орловской области Андрей Клычков и Игорь Артамонов.

Конечно, все российские губернаторы сообщали, что пострадавших на месте происшествия и повреждений якобы нет. Однако в конце концов стало известно о попадании в одной из областей страны-агрессора.

Что произошло в Калужской области России

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в городе Людиново сегодня утром, 16 ноября, прогремел взрыв в результате воздушной атаки. В этом населенном пункте расположена нефтебаза "Калуганефтепродукт", которая ранее уже подвергалась дроновым ударам.

Российский чиновник утверждает, что "серьезных повреждений инфраструктуры нет", и жертв также нет.

По словам калужского губернатора, якобы в результате взрыва БПЛА "были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах" и несколько автомобилей. По его словам, на месте происшествия работает оперативная группа.

Губернатор не предоставил информации о предполагаемой цели удара БПЛА, а также не упомянул о местной нефтебазе в Людиново. Стоит отметить, что этот объект по меньшей мере дважды подвергался атакам беспилотников в начале весны этого года.

Россияне жалуются на бездействие властей

Однако успокаивающие утверждения местных российских властей на граждан на этот раз имели противоположный эффект. В сети наравне с мечтами "разбомбить Киев" вдруг озаботились тем, что неизвестные дроны залетают все дальше и дальше.

Россияне возмущены, что дроны залетают все дальше в их страну / Скриншоты 24 Канала

Более того, оказалось, что перспектива прилетов по Москве, а не по другим регионам России, многих жителей страны-агрессора даже бы порадовала.