Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Водночас у російських пабліках уже встигли розвести істерику через цю масовану атаку.

До теми Майже всю ніч були вибухи: Краснодарський край опинився під атакою десятків БпЛА

Які регіони Росії атакували невідомі безпілотники

У російському міноборони заявили, що протягом минулої ночі "київський режим" нібито застосував БпЛА літакового типу для атаки по об'єктах на території Російської Федерації.

Міністерство країни-агресорки браво відзвітувалося, що їхня "славнозвісна" ППО знищила 34, як вони стверджують, українські БпЛА.

Двадцять БпЛА знищено над територією Курської області, одинадцять – над територією Брянської області та по одному БпЛА збито над територіями Республіки Крим, Бєлгородської та Калузької областей, – написали у міноборони Росії.

Ще близько 3 ночі за київським часом губернатор Курської області Алєксєй Смирнов писав, що "бійці ППО відбивали атаку українських БпЛА літакового типу", а після 2 години ночі нібито вже було збито 10 штук.

Близько 4 ранку губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз зазначив, що над територією Брянської області сили ППО буцімто знищили 12 БпЛА літакового типу.

Також про збиття по одному безпілотнику повідомляли й губернатори Орловської області Андрєй Кличков та Ігорь Артамонов.

Звичайно, всі російські губернатори повідомляли, що постраждалих на місці події та пошкоджень нібито немає. Однак зрештою стало відомо про влучання в одній з областей країни-агресорки.

Що відбулося у Калузькій області Росії

Губернатор Калузької області Владіслав Шапша повідомив, що у місті Людиново сьогодні вранці 16 листопада пролунав вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті розташована нафтобаза "Калуганефтепродукт", яка раніше вже зазнавала дронових ударів.

Російський чиновник стверджує, що "серйозних пошкоджень інфраструктури немає", й жертв також немає.

За словами калузького губернатора, нібито в результаті вибуху БпЛА "було пошкоджено склопакети в кількох житлових будинках" та кілька автівок. За його словами, на місці події працює оперативна група.

Губернатор не надав інформації щодо передбачуваної цілі удару БпЛА, а також не згадав про місцеву нафтобазу в Людиновому. Варто зазначити, що цей об'єкт щонайменше двічі зазнавав атак безпілотників на початку весни цього року.

Росіяни бідкаються на бездіяльність влади

Проте заспокійливі твердження місцевої російської влади на громадян цього разу мали протилежний ефект. У мережі на рівні з мріями "розбомбити Київ" раптом перейнялися тим, що невідомі дрони залітають все далі й далі.

Росіяни обурені, що дрони залітають усе далі в їхню країну / Скриншоти 24 Каналу

Ба більше, виявилося, що перспектива прильотів по Москві, а не по інших регіонах Росії, багатьох жителів країни-агресорки навіть би потішила.