Это очень значительные потери для врага, потому что через этот аэродром оккупанты не смогут перебрасывать подкрепления в Курскую область, будет меньше их авиации, а эти 700 КАБов не будут лететь на украинцев. Это 24 Каналу отметил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Тактика врага сломлена

Кирилл Сазонов отметил, что россияне применяют тактику, когда сначала КАБы разрушают все в городе, а затем туда идет пехота и техника. В частности, сейчас управляемые авиабомбы летят на Константиновку, Славянск, Покровск, долетают до Краматорска.

Сейчас те 700 КАБов не упадут на наши головы, а взорвались в Липецке. Это очень важно. Нам будет гораздо легче, поэтому их тактика немного сломлена,

– подчеркнул он.

Это уже вторая такая операция после атаки на аэродром "Морозовск" 3 августа. Как убежден военнослужащий ВСУ, не последняя, поэтому дальше будет.

Заметим, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Последствия поражения уточняются. Есть информация, что большинство самолетов, размещенных на этом военном аэродроме, взлететь не успели.