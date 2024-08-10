С начала полномасштабного российского вторжения используется и другими подразделениями Военно-космических сил России для выполнения непосредственных боевых задач. Подробнее 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Чем важен удар по аэродрому в Липецке

Катков рассказал, что именно на базе в Липецке якобы проходило обучение российских пилотов на новом российском истребителе Су-57, который в России называют представителем "пятого поколения".

На снимках Google Earth за апрель 2023 года прекрасно видно эти все самолеты (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35 и МиГ-31 – 24 Канал). С огромной долей вероятности ничего не изменилось за это время. Они там дислоцируются, потому что это единственный центр, где могут готовить пилотов для полетов на этих судах,

– сказал Катков.

Находились ли на момент атаки Су-57 на авиабазе, или были повреждены эти или другие российские самолеты, пока неизвестно.

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Однако спутниковые снимки свидетельствуют о полном уничтожении склада с боеприпасами. Очевидно, на аэродроме хранились не только КАБы, но и вся номенклатура вооружения для самолетов, которые там дислоцируются:

ракеты "поверхность – поверхность";

ракеты "воздух – воздух";

ракеты для поражения наземных целей;

авиабомбы.

Авиабаза уже не сможет использоваться как боевая, поскольку боеприпасы нужно хранить в соответствующем месте. Если Россия поставит их под открытым небом, приедут еще несколько дронов, и снова будем рассматривать спутниковые снимки,

– отметил военный эксперт.

Также на аэродроме располагались площадки по обслуживанию и боевой подготовке боеприпасов. Аппаратура, которая для этого необходима, уничтожена. На время авиабаза в Липецке выведена из строя. На аэродроме не смогут базироваться боевые самолеты, чтобы выполнять боевые задачи.