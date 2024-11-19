Часть этих снарядов была поставлена в Россию из КНДР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.
К теме На Брянщине, где расположен большой арсенал, прогремели взрывы
Что сказал Коваленко о взрывах в Брянской области
Андрей Коваленко отметил, что в Брянской области был удар по 67 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России.
Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские, к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО,
– подчеркнул руководитель ЦПД.
Он также рассказал, что еще раньше этот арсенал атаковали дроны.
К слову, российские СМИ сообщали о громких взрывах в Карачеве в Брянской области. Там объявили ракетную опасность, после чего прозвучала серия взрывов, а в небе появилось огненное зарево.
Интересно, что последний раз взрывы на 67 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России слышали 5 октября. Тогда Силы обороны подтвердили свою работу и отметили, что уничтожили боеприпасы врага, в том числе и северокорейские.